15 novembre 2017

Il porto di Barcellona ha stabilito il proprio nuovo record di traffico per il mese di ottobre

Nei primi dieci mesi del 2017 il totale è stato di 49,8 milioni di tonnellate (+24,3%)

Lo scorso mese il porto di Barcellona ha movimentato quasi 5,3 milioni di tonnellate di merci, totale che rappresenta il nuovo record di traffico movimentato dallo scalo spagnolo nel mese di ottobre e che costituisce un incremento del +36,4% sui 3,9 milioni di tonnellate di merci movimentate nell'ottobre 2016 e una crescita del +15,3% rispetto al precedente record di 4,6 milioni di tonnellate ottenuto nell'ottobre 2007.

Il nuovo record relativo al mese di ottobre è stato raggiunto grazie ai più consistenti volumi di traffico mai movimentati in ottobre nel segmento delle merci containerizzate, delle merci convenzionali e delle rinfuse liquide.

In particolare, lo scorso mese nel settore dei container il traffico è stato di 2,6 milioni di tonnellate ed è stato realizzato con una movimentazione di container pari a 257mila teu, con incrementi rispettivamente del +44,2% e del +31,8% sull'ottobre 2016 (il precedente record era stato stabilito nell'ottobre 2007 con 2,2 milioni di tonnellate e 228mila teu). Nel comparto delle merci convenzionali sono state movimentate 957mila tonnellate, con una crescita del +4,3% sul precedente record segnato nell'ottobre 2016 con 921mila tonnellate. Nel segmento delle rinfuse liquide il totale è stato di oltre 1,3 milioni di tonnellate (+61,9% sull'ottobre 2016 e +26,3% sul precedente record di 4,2 milioni di tonnellate ottenuto nell'ottobre 2014), di cui meno di 1,2 milioni di tonnellate di idrocarburi (+78,8%) e 195mila tonnellate di altre rinfuse liquide (+3,7%).

Lo scorso mese, inoltre, nel segmento delle auto nuove di fabbrica sono stati movimentati 71mila veicoli (-16,8%) e in quello delle rinfuse solide sono state movimentate 405mila tonnellate (+19,7%), mentre nel settore dei passeggeri il traffico è stato di 446mila persone (-4,3%), di cui 362mila crocieristi (-7,6%) e 84mila passeggeri dei traghetti (+13,3%).

Nei primi dieci mesi del 2017 il porto spagnolo ha movimentato complessivamente 49,8 milioni di tonnellate di merci, con un incremento del +24,3% sul periodo gennaio-ottobre dello scorso anno. Le merci varie sono ammontate a 34,2 milioni di tonnellate (+28,3%), di cui 24,7 milioni di tonnellate di merci in container (+40,6%) totalizzate con una movimentazione di contenitori pari a quasi 2,5 milioni di teu (+31,1%) e 9,5 milioni di tonnellate di merci convenzionali (+4,4). La movimentazione di auto nuove è stata di 689mila unità (-9,7%). Il traffico delle rinfuse liquide si è attestato a 12,0 milioni di tonnellate (+22,7%), di cui 9,8 milioni di tonnellate di idrocarburi (+25,7%) e 2,2 milioni di tonnellate di altre rinfuse liquide (+11,3%), e quello delle rinfuse secche a 3,6 milioni di tonnellate (-1,1%).

Nei primi dieci mesi di quest'anno i passeggeri sono stati 3,7 milioni (+1,8%), di cui 2,4 milioni nel comparto delle crociere (-2,8%) e 1,3 milioni in quello dei traghetti (+11,5%).



