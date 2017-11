15 novembre 2017

Nominati i presidenti delle commissioni di Confitarma

Gli altri membri delle commissioni saranno nominati il 6 dicembre

Oggi si è riunito il consiglio della Confederazione Italiana Armatori (Confitarma), il primo presieduto da Mario Mattioli dopo la sua elezione alla guida della confederazione. Nel corso della riunione sono state esaminate le principali problematiche del settore in trattazione a livello nazionale e internazionale con particolare attenzione alla Legge di Stabilità attualmente in discussione in Parlamento.

Il consiglio ha poi proceduto all'elezione dei membri del comitato esecutivo che, ai sensi dell'art.23 dello Statuto, è presieduto dal presidente di Confitarma ed è composto dall'ultimo past president, dal presidente del gruppo giovani armatori, dai presidenti delle Commissioni tecniche permanenti e da altri membri nominati dal consiglio.

I presidenti di commissione, nominati dal consiglio su proposta del presidente, e altri membri del comitato esecutivo sono Mario Mattioli (presidente e presidente della Commissione Porti e Infrastrutture ad interim), Federica Barbaro, Paolo Cagnoni, Carlo Cameli (presidente Commissione Navigazione Oceanica), Angelo D'Amato (presidente Commissione Risorse umane, Relazioni industriali e Education), Giovanni Dellepiane, Giacomo Gavarone (presidente Gruppo Giovani Armatori), Alessandra Grimaldi, Emanuele Grimaldi (past president), Guido Grimaldi (presidente Navigazione di Corto Raggio), Domenico Ievoli, Beniamino Maltese (presidente Commissione Finanza e Diritto d'Impresa), Lorenzo Matacena (presidente Commissione Tecnica navale Sicurezza e Ambiente) e Alcide Ezio Rosina. Il tesoriere verrà nominato dal consiglio nel corso della riunione fissata il prossimo 6 dicembre. Nella stessa data il consiglio nominerà i membri delle commissioni proposti dai rispettivi presidenti.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail