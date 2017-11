15 novembre 2017

MSC Crociere celebra due cerimonie in contemporanea presso il cantiere di Saint Nazaire della STX France

Coin ceremony di “MSC Bellissima” e taglio della prima lamiera di “MSC Grandiosa”

Oggi nel cantiere navale di Saint Nazaire della STX France è svolta la coin ceremony di MSC Bellissima e in contemporanea la cerimonia del taglio della prima lamiera per la prima unità di classe Meraviglia-Plus, due delle quattro nuove navi da crociera di MSC Crociere attualmente entrambe in costruzione in Francia, mentre le altre due navi, MSC Seaside e MSC Seaview, sono in costruzione in Italia presso Fincantieri.

In occasione delle due cerimonie il presidente esecutivo di MSC Crociere, Pierfrancesco Vago, ha annunciato che la prima delle due navi classe Meraviglia-Plus si chiamerà MSC Grandiosa. Inoltre, riferendosi alle unità in costruzione, Vago ha evidenziato che «queste navi di MSC Croriere saranno ancora una volta all'avanguardia per la tecnologia ambientale. Infatti - ha spiegato - tra le altre innovazioni, saranno caratterizzate dalla presenza di sistemi EGCS (sistemi ibridi) e SCR-Catalysts per la pulizia dei gas di scarico, sistemi ad elevata capacità per la gestione dei rifiuti e riciclaggio, sistemi di riduzione delle emissioni e di recupero di calore oltre che un sistema avanzato per il trattamento delle acque reflue».

MSC Bellissima e MSC Grandiosa, che avranno una stazza lorda di 181.000 tonnellate, una lunghezza di 331 metri e capacità massima di 6.334 passeggeri, entreranno in servizio rispettivamente nel marzo 2019 e nel novembre 2019.

MSC Bellissima e MSC Grandiosa sono parte del piano di investimenti di MSC Crociere che prevede lo sviluppo di nuovi prototipi per ciascuna delle tre classi di navi attualmente in costruzione: Meraviglia, Seaside e World Class. A giugno MSC Crociere ha varato a Le Havre in Francia la prima di queste nuove navi, MSC Meraviglia, a dicembre 2017 MSC Seaside entrerà in servizio a Miami e a giugno 2018 seguirà MSC Seaview.

«Oggi, mentre celebriamo nello stesso giorno il taglio della prima lamiera e una nuova chiglia - ha dichiarato l'amministratore delegato di STX France, Laurent Castaing - stiamo vivendo un momento senza precedenti che segna l'inizio di una nuova era, sia per il nostro cliente che per il nostro cantiere. Per MSC Crociere, si tratta della realizzazione di un piano di investimenti straordinario che potenzierà la compagnia fino a farla diventare uno dei tre maggiori player del settore crocieristico a livello globale; per noi, è la conferma di un piano di ordinativi in salute, che ci porterà a consegnare due navi all'anno fino al 2022. Siamo partner nello stesso circolo virtuoso, dove l'audacia e le performance di ciascuno possono portare benefici reciproci».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail