15 novembre 2017

Nel 2016 si sono verificati 3.145 incidenti marittimi

Nel periodo 2011-2016 i sinistri sono stati complessivamente 16.539, di cui 12.663 nelle acque dell'UE

Lo scorso anno si sono verificati complessivamente 3.145 incidenti marittimi, eventi che hanno causato la morte di 106 persone e il ferimento di altre 957. Lo rende noto l'ultimo rapporto annuale dell'Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima (EMSA) sui sinistri e incidenti marittimi. Nel 2016 si è verificata la perdita di 26 navi e negli incidenti avvenuti nel corso dell'anno sono state coinvolte 3.505 navi.

Nel periodo 2011-2016 si sono verificati complessivamente 16.539 sinistri, di cui ben 12.663 nelle acque territoriali e interne degli Stati dell'Unione Europea, con il coinvolgimento di 18.655 navi e la perdita di 253 navi. In questi incidenti hanno perso la vita 600 persone e altre 5.607 hanno subito ferite.

Il rapporto precisa che metà dei sinistri verificatisi in questo quinquennio sono connessi alla navigazione essendosi trattato di contatti, incagli e arenamenti o collisioni, mentre relativamente agli incidenti sul lavoro, il 40% di questi è stato attribuito agli scivolamenti, agli inciampamenti e alle cadute delle persone. Errori umani hanno causato il 60% degli incidenti e - specifica il rapporto - le operazioni di bordo hanno contribuito al 71% degli incidenti. Nel quinquennio gli organi investivi degli Stati membri dell'Unione Europea hanno effettuato 869 indagini sugli incidenti marittimi e sono state pubblicate 695 relazioni.









