16 novembre 2017

DP World collaborerà allo sviluppo dei traffici e della logistica del Mali

Oggi è stato siglato un accordo nell'ambito del Global Investment Forum di Dubai

Oggi a Dubai, nell'ambito del Global Investment Forum, il sultano Ahemd Bin Sulayem, presidente e amministratore delegato del gruppo terminalista DP World, e il presidente del Mali, Boubacar Keita, hanno sottoscritto un memorandum of understanding nel cui ambito il gruppo terminalista collaborerà con il governo della nazione africana alla definizione di un master plan volto allo sviluppo dei traffico e della logistica del Mali.







