17 novembre 2017

Inaugurato un nuovo terminal crociere nel porto di Heraklion

Nel 2016 nel porto greco sono giunti 239mila crocieristi (+8,6%)

Al Molo IV-V del porto di Heraklion è stato inaugurato un nuovo terminal crociere costituito da una tendostruttura permanente che compre un'area di 1.125 metri quadri. Lo scorso anno il traffico dei crocieristi nel porto greco sull'isola di Creta è stato di 238.780 passeggeri, con un incremento del +8,6% rispetto al 2015.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec