17 novembre 2017

L'Accademia Italiana della Marina Mercantile è stata ammessa all'International Association of Maritime Universities

È il primo ente italiano ad entrare nel novero delle istituzioni associate alla IAMU

L'Accademia Italiana della Marina Mercantile è stata ammessa all'Associazione Internazionale delle Università Marittime (IAMU- International Association of Maritime Universities), istituzione fondata nel 1999 che attualmente accoglie 59 membri, tra cui le più importanti università marittime internazionali come la WMU (World Maritime University) di Malmö e l'IMLI (International Maritime Law Institute) di Malta.

La Fondazione Accademia è il primo ente italiano ad entrare nel novero delle istituzioni associate alla IAMU. L'ammissione è avvenuta dopo un lungo e complesso iter per verificare la conformità delle strutture, del Sistema Qualità e dei programmi di studio dell'Accademia non solo agli standard internazionali (STCW 2010), ma anche a quelli universitari marittimi internazionali. L'esito positivo dell'esame riconosce all'Accademia non solo una piena capacità di formare secondo requisiti di eccellenza il personale marittimo del futuro, ma anche la sicura spendibilità delle competenze da essa veicolate a studenti e utenti in ogni parte del mondo.

L'Accademia Italiana della Marina Mercantile ha evidenziato che essere stati accolti in tale associazione rappresenta non solo un riconoscimento sul piano accademico, che conferisce ulteriore prestigio all'Accademia, ma potrà anche aprire l'opportunità di partecipare a progetti di ricerca e sviluppo di grande respiro, in partenariato con le altre università associate. L'Accademia ha ricordato che la IAMU detiene un seggio effettivo presso il consesso internazionale dell'IMO (International Maritime Organization).



