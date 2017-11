17 novembre 2017

Ad ottobre il porto di Savannah ha stabilito il proprio nuovo record assoluto di traffico mensile dei container

Nei primi dieci mesi del 2017 sono stati movimentati 3.413.952 teu (+11,9%)

Ad ottobre 2017 il porto americano di Savannah ha stabilito il proprio nuovo record assoluto di traffico mensile dei container avendo movimentato 409.813 teu, totale che rappresenta un incremento del +32,0% sull'ottobre 2016 e che supera il precedente record stabilito a maggio 2017 con 350.105 teu.

Nei primi dieci mesi di quest'anno lo scalo portuale statunitense ha movimentato complessivamente 3.413.952 teu, con una progressione del +11,9% rispetto a 3.051.681 teu nel periodo gennaio-ottobre del 2016.







