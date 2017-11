21 novembre 2017

Damco (gruppo Maersk) ha operato il proprio primo treno blocco sulla linea Cina-Europa

Il convoglio ha percorso i 10.815 chilometri tra Wuhan e Lille in 20 giorni

Giovedì scorso a Lille, in Francia, è arrivato il primo treno blocco dalla Cina operato dalla Damco, l'azienda logistica del gruppo armatoriale danese A.P. Møller-Mærsk, che è partito il 28 ottobre da Wuhan, nella provincia cinese di Hubei. Il convoglio, carico di container della Maersk Line, la compagnia di navigazione del gruppo danese, ha percorso 10.815 chilometri in 20 giorni.

«Siamo lieti - ha affermato il responsabile per le attività ferroviarie della Damco, Kasper Krog - di essere stati in grado di definire questa soluzione per la Decathlon, e più in generale per il mercato, che ha prodotto immediati benefici a livello logistico ed economico». Obiettivo della Damco è di offrire prossimamente questo servizio ad un numero più ampio di clienti e a differenti settori del mercato.







