22 novembre 2017

Gara per la gestione del terminal passeggeri del porto croato di Gazenica (Zara)

Il contratto di concessione avrà una durata di 20 anni

L'Autorità Portuale di Zara ha avviato una gara per selezionare l'operatore che gestirà le infrastrutture e i servizi per il traffico dei passeggeri nell'area portuale di Gazenica, che è stata completata in gran parte nel 2015 e nella quale a partire dall'aprile 2016 è stato trasferito il traffico passeggeri che in precedenza approdava al porto di Zara. Le offerte dovranno pervenire all'ente portuale entro il prossimo 15 gennaio.

La durata del contratto di concessione per operare su un'area che si estende complessivamente su oltre 295mila metri quadri sarà di 20 anni. Il contratto prevederà che il concessionario dovrà assicurare che l'uso delle infrastrutture e i servizi siano aperti a tutti gli utenti. Il valore della concessione è stimato in circa 113,2 milioni di kune (15 milioni di euro).

Lo scorso anno nel porto di Gazenica il traffico dei passeggeri è stato di oltre 2,2 milioni di persone, con un incremento del +3,8% sul 2015. Il solo traffico internazionale è stato di quasi 31mila passeggeri (-7,8%) e il traffico dei crocieristi è stato di 136mila unità (+93,9%).



