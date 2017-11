23 novembre 2017

Varato il primo traghetto britannico alimentato a gas naturale liquefatto

La nave è stata costruita dal cantiere Ferguson Marine per la compagnia CMAL

Martedì nel cantiere navale della Ferguson Marine a Port Glasgow è stato varato il primo traghetto britannico con propulsione alimentata a gas naturale liquefatto. La nave, che è lunga 102 metri e può trasportare mille passeggeri e 127 auto o 16 camion, è stata costruita per la compagnia Caledonian Maritime Assets Ltd. (CMAL) che è di intera proprietà del governo scozzese.

La nuova unità, i cui motori possono essere alimentati anche con gasolio marino, è stata battezzata Glen Sannox ed è la prima di due navi gemelle ordinate per la CMAL con un contratto del valore complessivo di 97 milioni di sterline.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec