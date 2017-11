23 novembre 2017

In Cina è stata sperimentata la navigazione della prima nave al mondo con motori elettrici

Entrerà in servizio regolare all'inizio del prossimo anno sul fiume delle Perle

In Cina è stata sperimentata la navigazione della prima nave al mondo con motori elettrici, che entrerà in servizio regolare all'inizio del prossimo anno sul fiume delle Perle per il trasporto di carbone. L'unità, di oltre 2.000 tonnellate di portata lorda, è stata costruita dal cantiere navale Guangzhou Shipyard International Co. del gruppo China State Shipbuilding Corporation (CSSC) ed è lunga 70,5 metri e larga 13,9 metri.

La nave è stata realizzata per conto della Guangzhou Ruihua New Energy Electric Boat Co., ha una velocità massima di sette nodi, un'autonomia di navigazione di 80 chilometri e la carica della batteria ha una durata di 2,5 ore.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec