23 novembre 2017

Lunedì il MIT presenterà il position paper “Azioni per il rilancio del cargo aereo”

Per la prima volta affronta la tematica del trasporto merci per via aerea in maniera sistemica

Lunedì prossimo alle ore 10, presso l'Hangar SEA Prime del Terminal 1 dell'aeroporto di Milano Malpensa, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti presenterà, in un apposito evento organizzato in collaborazione con SEA Aeroporti di Milano e ADR Aeroporti di Roma, il position paper “Azioni per il rilancio del cargo aereo”, documento che si inserisce nel quadro strategico e programmatico del MIT “Connettere l'Italia” ed è stato sottoscritto da Agenzia delle Dogane, Aicai, Anama, Assaereo, Assaeroporti, Assohandler, Confindustria, Enac, Federtrasporto, Ibar e Uir.

Il Ministero ha specificato che il position paper, che per la prima volta affronta la tematica del trasporto merci per via aerea in maniera sistemica grazie all'importante ruolo di raccordo e di sintesi del MIT, rappresenta lo stato dell'arte del trasporto aereo cargo nel nostro Paese e, sintetizzandone gli elementi di forza e di criticità, individua alcune importanti linee d'azione. Inoltre la stesura del documento ha potuto beneficiare dell'impegno di tutti gli stakeholders di settore sia facenti parte della filiera a vario titolo sia di riferimento istituzionale.

Il Ministero ha evidenziato che quello del trasporto aereo delle merci è un settore che cresce a due cifre sia sul piano nazionale sia su quello internazionale: solo nei primi nove mesi del 2017 le merci trasportate per via aera in Italia sono state pari a 846.616,8 tonnellate, con un incremento del +11,2% rispetto allo stesso periodo del 2016. A livello internazionale l'incremento registrato da gennaio a settembre 2017 è stato del +10,1% (Fonte IATA).

I lavori dell'incontro saranno aperti da Giulio De Metrio, chief operating officer SEA, Ugo de Carolis, amministratore delegato di Aeroporti di Roma, e Fabrizio Palenzona, presidente Assaeroporti.

Seguirà la presentazione del documento “Connettere l'Italia: strategie della logistica e del trasporto merci” a cura di Ennio Cascetta, amministratore unico di RAM, e del position paper “Azioni per il rilancio del cargo aereo” a cura di Stefano Paleari, responsabile Trasporto Aereo della Struttura Tecnica di Missione del MIT.

Prenderanno poi parte alla tavola rotonda: Teresa Alvaro, direttore della Direzione Centrale Tecnologie per l'Innovazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Alberto Brandani, presidente Federtrasporto, Marco Carenini, presidente AICAI, Marina Marzani, Cluster Cargo Aereo, Guido Ottolenghi, presidente del Gruppo Tecnico Logistica, Trasporti ed Economia del Mare di Confindustria, e Alessio Quaranta, direttore generale dell'ENAC.

Chiuderà i lavori del convegno il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail