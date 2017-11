24 novembre 2017

Nel porto di Anversa è stato inaugurato il nuovo Antwerp Container Terminal

È gestito dal gruppo belga Sea-invest

Nel porto di Anversa è stato inaugurato l'Antwerp Container Terminal (ACT), approdo che è gestito dalla belga Sea-invest. L'amministratore delegato dell'azienda, Johan Claes, ha sottolineato che l'evento rappresenta una pietra miliare per Sea-invest: «con questo terminal - ha spiegato - stiamo scrivendo un nuovo capitolo della nostra storia nel porto di Anversa. Qui Sea-invest ha iniziato con attività nel settore delle rinfuse, quindi ha ampliato il raggio d'azione al traffico della frutta e diversi anni fa abbiamo diversificato l'attività entrando nel segmento delle rinfuse liquide. Con ACT - ha evidenziato - puntiamo alla vera e propria movimentazione dei container. Altrove - ha precisato Claes - abbiamo già accumulato una grande esperienza in questo settore, tra l'altro gestendo la movimentazione di tre servizi di linea containerizzati che scalano al terminal frutta BNFW».

Claes ha specificato che con il nuovo container terminal ACT, che occupa un'area di 63 ettari ed ha una linea di banchina complessiva di 1.050 metri lineari, il gruppo punta a servire i vettori containerizzati di nicchia e quelle portacontainer che sono in grado di passare le chiuse. Il nuovo terminal è infatti situato nel bacino portuale Delwaide che è raggiungibile dalle navi attraverso la chiusa Berendrecht. «In tal senso - ha rilevato - qui le nostre attività sono complementari alle attività nel settore dei container nel bacino Deurganck».







