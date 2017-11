24 novembre 2017

La greca Attica ha chiuso il terzo trimestre con un risultato dopo le imposte in calo del -6%

I primi nove mesi di quest'anno sono stati archiviati con un utile dopo le imposte a 4,7 milioni di euro (-82%)

Nel terzo trimestre di quest'anno il gruppo armatoriale greco Attica, che opera servizi traghetto con i marchi Superfast Ferries e Blue Star Ferries, ha registrato ricavi pari a 103,4 milioni di euro, con un calo del -3% circa sul corrispondente periodo del 2016. L'EBITDA è risultato pari a 40,7 milioni di euro, cifra analoga a quella del terzo trimestre dello scorso anno, e l'utile dopo le imposte è ammontato a 26,9 milioni di euro (-6%).

Nel terzo trimestre del 2017 le navi del gruppo hanno trasportato, così come nello stesso periodo del 2016, oltre 1,8 milioni di passeggeri. Inoltre sulle navi della flotta sono state imbarcate 299mila auto private (-6%) e 81mila unità di carico (-12%).

Nel bilancio dei primi nove mesi di quest'anno il gruppo greco ha iscritto ricavi pari a 215,5 milioni di euro, volume d'affari identico a quello del periodo gennaio-settembre del 2016. L'EBITDA si è attestato a 47,7 milioni di euro (-23%) e l'utile dopo le imposte a 4,7 milioni di euro (-82%). Attica ha specificato che la riduzione del risultato economico è attribuibile principalmente al rilevante aumento del costo del combustibile.

Nei primi nove mesi di quest'anno la flotta del gruppo ha trasportato quasi 3,4 milioni di passeggeri (+1%), 519mila auto private (+4%) e 228mila unità di carico (+2%).



