27 novembre 2017

Primo treno blocco della GEFCO dalla Cina alla Francia

Viaggio di 11.000 chilometri percorso in meno di tre settimane

È arrivato in Francia dalla Cina il primo treno blocco realizzato dal gruppo logistico GEFCO sulla nuova Via della Seta. Il convoglio, che ha percorso 11.000 chilometri, ha trasportato per il cliente PSA container da 40 piedi da Wuhan, in Cina, verso Dourges, nel nord della Francia, in meno di tre settimane.

Il treno è partito da Wuhan il 3 novembre e ha attraversato il Kazakistan, la Russia e la Bielorussia. La United Transport and Logistics Company (UTLC), un consorzio di società ferroviarie, ha fornito i servizi lungo la tratta ferroviaria con lo scartamento di 1.520 millimetri fra Dostyk (Kazakistan) e Brest (Bielorussia). Il treno blocco ha continuato il suo viaggio attraversando la Polonia e la Germania prima di giungere al terminal di Dourges il 22 novembre. Dopo lo sdoganamento la spedizione è stata inviata direttamente allo stabilimento della Française de Mécanique, una filiale di PSA con sede a Douvrin, nel Nord della Francia.

GEFCO si è occupata della gestione e del coordinamento del progetto, con i partner ferroviari dei diversi paesi, congiuntamente ai team di GEFCO Forwarding con sede a Shanghai, Mosca e Parigi.

GEFCO realizza trasporti su rotaia dall'Asia all'Europa da oltre quattro anni e gestisce una media mensile di 300 teu trasportati per via ferroviaria nelle due direzioni.



