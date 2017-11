28 novembre 2017

d'Amico Tankers vende una product tanker “medium range” costruita nel 2005

La nave sarà ceduta per 14,14 milioni di dollari

d'Amico Tankers D.A.C. (Irlanda), società operativa della d'Amico International Shipping (DIS), ha firmato un accordo per la vendita per un corrispettivo pari a 14,14 milioni di dollari della product tanker High Presence, una nave “medium range” di portata lorda pari a 48.700 tonnellate e costruita nel 2005 dal cantiere giapponese Imabari Shipbuilding Co.

A seguito di questa operazione d'Amico Tankers manterrà il controllo commerciale della nave avendo concluso con l'acquirente un contratto di time charter della durata sei anni.

DIS ha spiegato che l'accordo consente a d'Amico Tankers di generare alla consegna della nave un effetto di cassa, al netto del rimborso del debito bancario esistente per la nave, pari a circa 7,2 milioni di dollari, contribuendo al rafforzamento della posizione di liquidità di DIS in vista del completamento del proprio programma di rinnovamento della flotta.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec