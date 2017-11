28 novembre 2017

Terminal Intermodale Venezia ha ordinato una seconda gru mobile Gottwald

Il mezzo ha una capacità di sollevamento fino a 125 tonnellate

Terminal Intermodale Venezia (TIV), la società partecipata dalla Mariner del gruppo maltese Marin Hili Holdings e dalla Marinvest del gruppo elvetico Mediterranean Shipping Company che gestisce l'omonimo terminal nel porto di Marghera (Venezia), ha ordinato una seconda gru mobile Gottwald.

Si tratta di una Konecranes Gottwald Model 6 dotata di spreader twin-lift che, come quella già impiegata presso il terminal veneziano, ha una capacità di sollevamento fino a 125 tonnellate e uno sbraccio fino a 51 metri.







