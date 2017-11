30 novembre 2017

Antonio Barbara nuovo direttore del Terminal Messina nel porto di Genova

Registrato un incremento del +13% nella movimentazione dei container

Antonio Barbara è stato nominato direttore generale del Terminal IMT - Intermodal Marine Terminal, il terminal multipurpose del gruppo armatoriale Messina nel porto di Genova. Barbara, che ricoprirà l'incarico da domani, sino a pochi giorni fa era general manager del terminal multipurpose Yilpport Gemport & Gemlik della Yilport Holdings del gruppo turco Yildirim. Barbara vanta una specializzazione non solo nella gestione di traffici container, ma anche di merci varie, auto e rinfuse sia in Italia che all'estero. Barbara ha maturato la propria esperienza di terminalista portuale partendo dal terminal SCT del Gruppo Gallozzi, dove è arrivato a ricoprire la funzione di operation manager e managing director del Consorzio Concessionari del molo Trapezio.

Il gruppo Messina ha reso noto che l'Intermodal Marine Terminal, grazie agli interventi sulla produttività, sugli standard di efficienza e nuovi investimenti nell'equipment, si avvia a chiudere l'anno con un incremento del +13% nella movimentazione dei container, continuando a sviluppare anche traffici di rotabili, merci varie, impiantistica e pezzi eccezionali, confermando la scelta strategica di terminal multipurpose. L'azienda ha specificato che il processo di miglioramento dei risultati è anche legato a una nuova filosofia di gestione delle risorse umane, attraverso anche l'adozione del contratto dei porti, lo sviluppo della vocazione conto terzi e, a livello associativo, al rientro in Assiterminal.







