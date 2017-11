30 novembre 2017

Costa Magica e Costa Pacifica a Marsiglia per lavori di miglioramento delle aree ristorazione e benessere

Durante l'inverno navigheranno nei Caraibi

Le navi da crociera Costa Magica e Costa Pacifica di Costa Crociere sono sottoposte ad importanti lavori presso il cantiere Chantier Naval de Marseille del porto di Marsiglia Fos per apportare miglioramenti alle aree ristorazione e benessere.

In particolare, gli interventi su Costa Magica, già terminati il 25 novembre, hanno portato al rinnovamento sostanziale dell'area benessere e di quella ristorazione, mentre i lavori su Costa Pacifica, in dry dock dal 26 novembre al 7 dicembre, prevedono tra l'altro l'installazione del nuovo Digital Signage (segnaletica digitale): nuovi monitor ad alta risoluzione di diverse dimensioni e schermi interattivi con diverse funzionalità che potranno aiutare gli ospiti ad orientarsi nelle diverse aree di bordo, ad informarsi sugli eventi ed attività in programma, a scoprire le offerte su servizi e prodotti disponibili a bordo, promuovere campagne di sensibilizzazione sociale.

Terminati i lavori Costa Magica e Costa Pacifica riprenderanno il loro programma di crociere nei Caraibi per tutto l'inverno 2017/18.







