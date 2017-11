30 novembre 2017

Collaborazione tra l'Agenzia Spaziale Europea e Rolls-Royce nel campo della navigazione marittima autonoma

Verrà studiata l'applicazione al trasporto marittimo autonomo di differenti risorse spaziali

Il gruppo Rolls-Royce e l'Agenzia Spaziale Europea (ESA) hanno firmato un accordo di collaborazione con l'obiettivo di applicare tecnologie sviluppate per le attività spaziali a supporto della navigazione marittima autonoma e a controllo remoto nonché per promuovere l'innovazione nella logistica digitale.

L'intesa prevede lo studio dell'applicazione al trasporto marittimo autonomo di differenti risorse spaziali, come il posizionamento satellitare, l'utilizzo dei dati di osservazione della terra e i servizi satellitari per migliorare la connettività a bordo delle navi.

La collaborazione comporterà la creazione di una struttura congiunta nell'ambito della divisione Ship Intelligence di Rolls-Royce per sviluppare e convalidare nuove soluzioni per la comunicazione fra i mezzi navali e gli impianti a terra nonché per le comunicazioni fra navi. L'obiettivo è di rendere possibile realizzare il trasporto marittimo in modo autonomo e/o a controllo remoto e introdurre soluzioni marittime, portuali e logistiche innovative.

«Le tecnologie spaziali - ha rilevato il direttore generale dell'ESA, Jan Wörner - offrono benefici tangibili per i cittadini europei. Partnership come questa con Rolls-Royce si avvalgono di soluzioni sviluppate originariamente per le sfide uniche dell'ambiente spaziale e le portano sulla Terra. Le iniziative Space 4.0 e Satellite for 5G dell'ESA rendono possibili e sostengono sviluppi, convalide e prove di prodotti e applicazioni in diverse aree dell'industria marittima. Questo partenariato fra l'Agenzia Spaziale Europea e Rolls-Royce consentirà ai satelliti di supportare la ship intelligence, le operazioni navali, il trasporto marittimo, la logistica delle merci, la sicurezza marittima, l'assistenza sanitaria e le comunicazioni per passeggeri ed equipaggi».



