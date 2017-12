1 dicembre 2017

L'ECSA invita la Commissione UE a rendere più agevole ed equo l'accesso ai fondi europei per aumentare l'efficacia del loro uso

Dorsman: è necessario che le piccole società armatoriali così come quelle grandi abbiano la stessa opportunità di ricevere finanziamenti

L'associazione degli armatori europei ha invitato la Commissione Europea ad assumere iniziative per accrescere la comunicazione e la visibilità in tema di finanziamenti europei al fine di rendere più efficace l'impiego delle risorse.

Nel corso di un seminario organizzato dall'European Community Shipowners' Associations (ECSA), che si è tenuto questa settimana a Bruxelles, i rappresentanti della Commissione Europea e dell'associazione armatoriale si sono confrontati sui problemi che le società armatoriali devono affrontare per accedere alle procedure per richiedere finanziamenti dell'Unione Europea. «Assieme alla Commissione - ha precisato il segretario generale dell'ECSA, Martin Dorsman - intendiamo risolvere il disallineamento tra l'eccesso di richieste per le Autostrade del Mare (MoS) e il fatto che la dotazione finanziaria per le MoS non venga interamente spesa, ma vogliamo anche migliorare la visibilità dei finanziamenti a favore degli armatori».

«Nel corso del confronto - ha reso noto Dorsman - sono stati evidenziati i seguenti messaggi chiave da parte degli armatori: la Commissione dovrebbe assicurarsi che le piccole società armatoriali così come quelle grandi abbiano la stessa opportunità di ricevere finanziamenti; dovrebbe aumentare la comunicazione con il settore al fine di individuare i bisogni reali; i criteri di aggiudicazione di rilevanza, completezza, qualità e impatto dovrebbero essere sempre tenuti in considerazione e i criteri di selezione dovrebbero essere resi più trasparenti».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail