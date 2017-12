1 dicembre 2017

La terza banchina del terminal CPT di COSCO e PSA a Singapore diventerà operativa il 1° gennaio 2018

La capacità di traffico salirà a tre milioni di container all'anno

COSCO Shipping Ports, la società terminalista del gruppo armatoriale cinese COSCO Shipping, e la PSA Corporation, l'azienda che gestisce oltre 60 banchine del porto di Singapore ed è anch'essa tra i terminal operator internazionali leader con attività nei porti delle principali aree economiche mondiali, hanno formalizzato l'accordo annunciato lo scorso anno per costruire una terza banchina al COSCO-PSA Terminal (CPT), l'approdo nel porto di Singapore che le due imprese gestiscono congiuntamente e che è stato inaugurato nel 2003 ( del 29 marzo 2016).

Con l'intesa dello scorso anno l'attività di CPT sull'area terminalistica Pasir Panjang Terminal 1 è stata trasferita con effetto dal 1° gennaio scorso sulle banchine dell'area Pasir Panjang Terminal 5, dove l'azienda dispone di una capacità di traffico annua pari a due milioni di teu. Con l'inaugurazione della terza banchina, prevista il 1° gennaio 2018, la capacità salirà a tre milioni di teu.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec