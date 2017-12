4 dicembre 2017

CMA CGM ha portato a termine la cessione del 90% della società terminalista statunitense Global Gateway South

Il gruppo armatoriale francese mantiene il 10% del capitale

Il gruppo armatoriale francese CMA CGM ha portato a termine la cessione del 90% del capitale sociale dell'impresa terminalista statunitense Global Gateway South (GGS) che è stato venduto al fondo EQT Infrastructure III e al suo partner P5 Infrastructure ( del 3 luglio 2017). La transazione ha un valore di 875 milioni di dollari, di cui circa 820 milioni in contanti.

CMA CGM, che manterrà la proprietà del 10% della GGS, ha specificato che continuerà ad essere uno dei principali clienti dell'azienda americana, che gestisce un container terminal sui moli 302-305 del porto di Los Angeles.







