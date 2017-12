4 dicembre 2017

Il 1° gennaio Mitsubishi Heavy Industries attuerà la ristrutturazione della divisione navalmeccanica

Saranno create due nuove società con un totale di circa 1.500 dipendenti

La più volte preannunciata riorganizzazione delle attività navalmeccaniche del gruppo giapponese Mitsubishi Heavy Industries (MHI) sarà attuata il prossimo 1° gennaio attraverso la costituzione di due nuove società. La nuova Mitsubishi Shipbuilding Co., Ltd. sarà attiva principalmente nel settore della costruzione di navi il cui allestimento risulta particolarmente complesso, mentre la seconda società, che sarà denominata Mitsubishi Heavy Industries Marine Structure Co., Ltd., sarà attiva nella costruzione di grandi navi e strutture marine.

In particolare, Mitsubishi Shipbuilding Co., che avrà un capitale sociale di tre miliardi di yen (27 milioni di dollari) interamente detenuto da MHI, avrà circa 900 dipendenti e si occuperà di progettazione, costruzione e riparazione di traghetti, navi merci e passeggeri, navi ro-ro, navi specializzate e unità militari. La nuova azienda disporrà dei principali stabilimenti navalmeccanici del gruppo, tra cui quelli di Nagasaki, Kobe e Shimonoseki.

Mitsubishi Heavy Industries Marine Structure Co., che avrà un capitale sociale di 300 milioni di yen di intera proprietà di MHI e circa 600 dipendenti, sarà attiva invece della costruzione di grandi navi e della costruzione e riparazione di strutture marine utilizzando lo stabilimento di Koyagi che fa parte del centro navalmeccanico di Nagasaki del gruppo giapponese.









