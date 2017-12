4 dicembre 2017

Il programma dell'assemblea di Federagenti

L'appuntamento è per il 13 dicembre a Roma

Il prossimo 13 dicembre a Roma, presso la Residenza di Ripetta, si terrà l'assemblea della Federazione Nazionale Agenti Raccomandatari Marittimi e Mediatori Marittimi (Federagenti) nel corso della quale si discuterà dello stato della portualità italiana e della partenza difficile di molti porti italiani all'interno della riforma di settore varata oltre un anno fa nel quadro di un mercato internazionale dei traffici marittimi sotto costante stress da cambiamento.



Programma

9.30 Registrazione partecipanti 10.00 Introduzione:

Gian Enzo Duci, Presidente Federagenti, lancia le tre tavole rotonde “I porti della crisi”

Saluto introduttivo

Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Vincenzo Melone, Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera 10.30 Tavola di Taranto

Walter Baldacconi, Direttore responsabile Studio 100 Tv

Marco Caffio, Presidente Raccomar di Taranto

Rinaldo Melucci, Sindaco di Taranto

Sergio Prete, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio 11.00 Tavola di Venezia

Michele Fullin, Il gazzettino

Pino Musolino, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

Alessandro Santi, Presidente Associazione Agenti Raccomandatari e Mediatori Marittimi del Veneto

Simone Venturini, Assessore alle Attività Produttive del comune di Venezia 11.30 Tavola di Gioia Tauro

Andrea Agostinelli, Commissario Straordinario Autorità Portuale di Gioia Tauro

Michele Albanese, Il Quotidiano di Calabria

Michele Mumoli, Presidente Agenti Marittimi della Calabria 12.00 Tavola rotonda nazionale: la riforma incompleta, i problemi, lo stallo

Zeno D'Agostino, Presidente Assoporti

Gian Enzo Duci, Presidente Federagenti

Ivano Russo, Dirigente del Gabinetto del Ministro Delrio

Redazione economia e shipping “Il Secolo XIX” 13.00 Conclusioni

Gian Enzo Duci, Presidente Federagenti



