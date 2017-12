4 dicembre 2017

CMA CGM si accorda con Total per le forniture di GNL destinate alle sue nuove mega-navi

L'accordo della durata di dieci anni a partire dal 2020 prevede l'approvvigionamento di tre milioni di tonnellate di gas naturale liquefatto

Il gruppo armatoriale francese CMA CGM ha siglato un accordo con la compagnia petrolifera Total che prevede la fornitura da parte di quest'ultima di circa 300mila tonnellate di gas naturale liquefatto all'anno per la durata di dieci anni a partire dal 2020. Il combustibile, che sarà fornito dalla Total Marine Fuels Global Solutions, la filiale del gruppo petrolifero francese che si occupa della commercializzazione di carburanti ad uso marino, sarà utilizzato per alimentare i sistemi di propulsione delle nove nuove portacontainer della capacità unitaria di 22.000 teu che la compagnia armatoriale prenderà in consegna a partire da quella data ( del 18 settembre 2017).

Total ha reso noto di avere all'esame la possibilità di noleggiare a lungo termine una nave per effettuare i rifornimenti di gas naturale liquefatto, nave che verrebbe impiegata non solamente per rifornire le navi della CMA CGM in Europa, ma anche ad altri clienti nella stessa regione.

L'accordo include anche un'intesa preliminare per la possibile fornitura da parte di Total di lubrificanti per le nove portacontenitori di nuova costruzione.

«Il gas naturale liquefatto - ha sottolineato il presidente e amministratore delegato della CMA CGM, Rodolphe Saadé - è il combustibile del futuro per lo shipping. Con questa decisione all'avanguardia del gruppo CMA CGM l'intera industria del trasporto marittimo beneficerà delle nuove catene di approvvigionamento che si andranno a costituire. CMA CGM sta portando avanti la propria crescita attraverso una combinazione tra sviluppo, rialzo dei risultati economici e responsabilità ambientale. Mettendo assieme le competenze di due aziende francesi, ciascuna leader nel proprio settore, stiamo consolidando il ruolo preminente della Francia per un trasporto più sostenibile e in favore della transizione energetica».

«La decisione della CMA CGM di adottare la propulsione basata sul GNL per le sue portacontainer di nuova costruzione - ha osservato il presidente e amministratore delegato della Total, Patrick Pouyanné - invia un forte segnale al mondo marittimo. L'uso più diffuso del gas naturale liquefatto come combustibile costituisce una componente importante della strategia sul GNL della Total. Questo accordo evidenzia il nostro coinvolgimento nello sviluppo di catene di fornitura dedicate a questo nuovo combustibile».



