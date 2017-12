4 dicembre 2017

MacGregor ottimizzerà la capacità di carico di 31 portacontainer della MSC

L'attività sarà completata entro la fine del 2018

Il gruppo armatoriale Mediterranean Shipping Company (MSC) ha commissionato alla MacGregor del gruppo Cargotec l'ottimizzazione della capacità di carico di 31 portacontainer della propria flotta, attività che saranno portate a termine su tutte le navi, che fanno parte di sei differenti classi, entro la fine del prossimo anno.

«Le portacontainer - ha sottolineato il senior vice president Cargo Handling della MacGregor, Leif Byström - sono parte integrante dell'intera catena di valore del trasporto e massimizzando la flessibilità del loro sistema di carico si può ottimizzare l'utilizzo dello spazio di carico disponibile per qualsiasi mix di carichi. Il riempimento degli slot vuoti consente di aumentare i ricavi per gli armatori e gli operatori e permette di ridurre le emissioni per unità di carico trasportata».







