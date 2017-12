5 dicembre 2017

TX Logistik realizzerà il servizio di trazione ferroviaria in Svizzera sul Corridoio Reno-Alpi

L'azienda ha in corso investimenti per l'acquisizione di 40 locomotori multi-sistema della Bombardier

Dal prossimo 10 dicembre, in concomitanza con il cambio della programmazione oraria, TX Logistik, la società ferroviaria che dal gennaio scorso è di intera proprietà del gruppo italiano Mercitalia Logistics (gruppo Ferrovie dello Stato Italiane), avrà nuovamente la responsabilità delle attività di trazione ferroviaria merci in Svizzera sul Corridoio Reno-Alpi che collega la Germania con l'Italia unendo il sistema portuale nordeuropeo costituito dagli scali di Amsterdam, Anversa e Rotterdam con il porto di Genova.

«Integrando questa parte mancante della nostra rete - ha spiegato l'amministratore delegato di TX Logistik, Mirko Pahl - ora possiamo offrire ai nostri clienti tutti gli elementi delle prestazioni provenienti da una singola fonte». Per accrescere l'efficienza e l'interoperabilità del proprio servizio, in particolare sulle tratte transfrontaliere, l'azienda ha in corso investimenti per l'acquisizione di 40 locomotori multi-sistema Traxx MS3 che saranno consegnati dalla Bombardier a partire dal 2019 ( del 13 novembre 2017). «L'acquisizione - ha sottolineato il direttore operativo della società ferroviaria, Albert Bastius - ci consente di offrire ai nostri clienti soluzioni flessibili e ottimizzate a livello di costi. Inoltre l'elevata capacità di trazione, i costi energetici relativamente contenuti e l'elevata disponibilità giocano un ruolo importante nell'analisi dei costi».







