5 dicembre 2017

La BEI ha concesso un prestito di 125 milioni di euro al gruppo finlandese Wärtsilä

Ha lo scopo di supportare le attività di ricerca e sviluppo nel campo della realizzazione di motori marini e centrali elettriche

La Banca Europea per gli Investimenti (BEI) ha concesso un prestito del valore di 125 milioni di euro al gruppo finlandese Wärtsilä Corporation per supportare le attività di ricerca e sviluppo dell'azienda nel campo della realizzazione di motori marini e centrali elettriche più efficienti e con minore impatto sull'ambiente.

Si tratta del quinto prestito concesso dall'istituto finanziario dell'Unione Europea al gruppo finlandese nel segmento della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione dopo il primo accordo siglato nel 2003.

La nuova intesa prevede il supporto finanziario della BEI all'azienda per il periodo 2017-2019.







