5 dicembre 2017

Quest'anno il traffico dei container nell'hub intermodale di Duisburg è cresciuto del +12%

Notevole incremento del traffico ferroviario trainato dai treni sulle linee con la Cina

Duisburger Hafen (duisport), la società che gestisce il centro intermodale di Duisburg che è il più grande inland hub europeo, prevede di chiudere il 2017 con un traffico containerizzato movimentato pari a 4,1 milioni di teu, con un incremento del +12% rispetto a 3,7 milioni di teu nell'anno precedente.

Il traffico containerizzato rappresenta oltre la metà del volume di merci movimentato dall'hub tedesco. Duisburger Hafen ha reso noto che, così come negli anni precedenti, nel 2017 anche il traffico di oli minerali e di prodotti chimici risulta in aumento, mentre continua invece a diminuire il traffico di carbone, trend negativo - ha specificato l'amministratore delegato dell'azienda, Erich Staake - «che continuerà nei prossimi anni a causa della chiusura di vecchie centrali elettriche a seguito della transizione energetica».

La società tedesca ha precisato inoltre che quest'anno il traffico realizzato per via marittima risulterà lievemente inferiore rispetto a quello del 2016 a causa dei ritardi subiti dal traffico navale nei porti di Rotterdam e Anversa, mentre il traffico ferroviario mostrerà una sensibile crescita trainata dai collegamenti con la Cina, linea su cui sono attivi già 25 treni alla settimana tra Duisburg e varie destinazioni cinesi. In particolare, quest'anno la movimentazione per via ferroviaria di container sulle linee con la Cina aumenterà del +50% circa.



