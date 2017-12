5 dicembre 2017

Domani a Roma il convegno intitolato “La via dello sviluppo. Mercato e dogane tra controlli e opportunità”

È organizzato dalla rivista giuridica “Nova Itinera - Percorsi del diritto nel XXI secolo” e dal Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali

Domani dalle ore 14.30 a Roma, presso la sede dell'Associazione della Stampa estera in Italia, si terrà il convegno intitolato “La via dello sviluppo. Mercato e dogane tra controlli e opportunità” organizzato dalla rivista giuridica “Nova Itinera - Percorsi del diritto nel XXI secolo” e dal Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali (CNSD).

L'evento si propone di analizzare e confrontare gli approcci e le opinioni dei principali protagonisti del mondo doganale e degli scambi internazionali sul tema del rapporto tra esigenze di mercato e repressione degli illeciti, nella prospettiva dello sviluppo e della migliore sinergia tra operatori, magistratura, forze dell'ordine e soggetti incaricati dei controlli.

Dopo le relazioni introduttive affidate ai vice presidenti del CNSD e di Federagenti, Enrico Perticone e Gaspare Panfalone, seguirà una tavola rotonda coordinata dal magistrato Stefano Amore, direttore della rivista “Nova Itinera”, a cui prenderanno parte i magistrati Giovanni Kessler, attuale direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Fausto Cardella, procuratore generale di Perugia, e Guido Rispoli, procuratore generale di Campobasso, il generale Antonio Pietro Marzo, capo di stato maggiore del C.U.T.F.A.A. dell'Arma dei Carabinieri, il generale Stefano Screpanti, capo del III Reparto “Operazioni” del Comando Generale della Guardia di Finanza, e il presidente del CNSD, Giovanni De Mari.

Oggetto della discussione sarà il tema delle nuove metodologie di controllo e di analisi del rischio introdotte dalla più recente normativa doganale europea e l'evoluzione dell'organizzazione delle dogane italiane, alla luce delle opportunità di sviluppo e delle esigenze delle imprese e degli operatori.



