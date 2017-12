7 dicembre 2017

Shell Marine intasca l'ordine più consistente di quest'anno che è stato emesso da COSCO Shipping

La commessa è relativa alla fornitura di lubrificanti e di servizi tecnici per sette nuove portacontainer da 20.000 teu

Shell Marine, la società del gruppo petrolifero Shell che si occupa della commercializzazione di combustibili, lubrificanti e servizi di assistenza tecnica specializzati nel settore navale, si è assicurata l'ordine più consistente di quest'anno, che è stato emesso dal gruppo armatoriale cinese COSCO Shipping.

La commessa è relativa alla fornitura di lubrificanti e di servizi tecnici per sette delle dieci navi portacontenitori di nuova generazione che il gruppo cinese ha ordinato nel 2015 e che hanno una capacità di carico pari a circa 20.000 teu. Le navi entreranno in servizio tra il 2018 e il 2019.







