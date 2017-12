12 dicembre 2017

Il governo italiano ha approvato il decreto con disposizioni integrative e correttive alla disciplina sulle Autorità Portuali

Prevede tra l'altro l'introduzione di norme di semplificazione in tema di pianificazione portuale

Ieri il governo italiano ha approvato il decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 169 del 4 agosto 2016 relativo alla riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge n. 84 del 28 gennaio 1994.

Il provvedimento prevede in particolare l'introduzione di norme di semplificazione in tema di pianificazione portuale, la previsione del riferimento al piano dell'organico del porto con la riforma del lavoro portuale, il richiamo delle norme in materia di inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, l'introduzione della possibilità di approvare varianti localizzate ai piani regolatori portuali vigenti che prevedono interventi di natura infrastrutturale e improcrastinabili e il cui ritardo rappresenta un ostacolo alla sicurezza e allo sviluppo del porto ovvero influisce sul corretto utilizzo di fondi nazionali ed europei.







