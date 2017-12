13 dicembre 2017

A novembre è stato registrato il nuovo record assoluto mensile delle merci imbarcate sulle navi che sono transitate nel canale di Suez

Il picco è stato registrato grazie al traffico record sulla direttrice nord-sud

A novembre 2017 il totale delle merci imbarcate sulle navi che sono transitate nel canale di Suez ha raggiunto il nuovo record mensile assoluto essendo ammontato a quasi 80,3 milioni di tonnellate, con un incremento del +17,0 rispetto a 68,6 milioni di tonnellate movimentate a novembre 2016 e con una crescita di 244mila tonnellate rispetto al precedente record assoluto stabilito ad ottobre 2017.

Il nuovo picco storico è stato ottenuto grazie al record assoluto mensile di merci imbarcate sulle navi che hanno attraversato il canale egiziano percorrendolo da nord verso sud, che è stato pari a 28,2 milioni di tonnellate, in crescita del +28,6% rispetto a novembre 2016 e con un incremento di 1,25 milioni di tonnellate rispetto al precedente record assoluto stabilito ad ottobre 2017. Il totale delle merci imbarcate sulle navi che transitano nella direzione nord-sud sopravanza il volume delle merci imbarcate sulle navi che transitano in direzione opposta da ormai 12 mesi consecutivi, con l'eccezione del giugno scorso.

Anche il volume complessivo delle merci imbarcate sulle navi che lo scorso mese hanno attraversato il canale nella direzione sud-nord risulta essere un totale mensile record, tuttavia non assoluto bensì relativo al solo mese di novembre. A novembre 2017, infatti, le merci sono ammontate a 36,5 milioni di tonnellate, cifra superiore del 5,7% rispetto al totale del novembre 2016 ma nettamente inferiore (-9,2%) rispetto al record mensile assoluto stabilito ad agosto 2008 con 40,2 milioni di tonnellate.

Il volume totale delle merci imbarcato sulle navi che lo scorso mese hanno percorso il canale da nord a sud era costituito da 9,7 milioni di tonnellate di petrolio e prodotti petroliferi (+42,2% sul novembre 2016) e da 34,1 milioni di tonnellate di altri carichi (+25,2%) tra cui 20,2 milioni di tonnellate di carichi containerizzati (+17,4%).

Lo scorso mese i carichi imbarcati sulle navi transitate nel canale di Suez da sud a nord erano costituiti da 11,0 milioni di tonnellate di petrolio e prodotti petroliferi (+8,9%) e da 25,4 milioni di tonnellate di carichi di altro tipo (+4,3%) tra cui 18,9 milioni di tonnellate di merci in container (+4,0%).

Lo scorso mese la via d'acqua egiziana è stata attraversata complessivamente da 1.534 navi (+12,3%), di cui 411 petroliere (+16,4%) e 1.123 navi di altra tipologia (+10,9%).

Nei primi undici mesi del 2017 nel canale sono transitate in totale 16.020 navi, con una crescita del +3,9% sul periodo gennaio-novembre dello scorso anno. Le petroliere sono state 4.108 (+4,6%) e le navi di altro tipo 11.912 (+3,7%).

Nei primi undici mesi di quest'anno le merci imbarcate sulle navi che hanno attraversato il canale sono ammontate a 828,1 milioni di tonnellate, con un aumento del +11,2% rispetto a 744,8 milioni di tonnellate nel corrispondente periodo del 2016. Le merci trasportate dalle navi transitate nella direzione nord-sud sono state pari a 434,6 milioni di tonnellate (+20,2%) e quelle imbarcate sulle navi transitate nella direzione opposta a 393,5 milioni di tonnellate (+2,7%).

Il volume di merci sulle navi transitate nella direzione nord-sud era costituito da 92,8 milioni di tonnellate di petrolio e prodotti petroliferi (+44,5) e da 341,8 milioni di tonnellate di merci di altro tipo (+15,0%) tra cui 215,1 milioni di tonnellate di carichi containerizzati (+13,2%). Il totale delle merci imbarcate sulle navi che hanno attraversato il canale da sud a nord era costituito da 106,0 milioni di tonnellate di petrolio e prodotti petroliferi (+1,3%) e da 287,5 milioni di tonnellate di altre merci (+3,2%) tra cui 214,8 milioni di tonnellate di merci containerizzate (+1,7%).





Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail