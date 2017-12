14 dicembre 2017

In crescita i risultati della divisione crocieristica del gruppo tedesco TUI

Nell'esercizio finanziario 2017 l'utile prima delle imposte, interessi e ammortamenti è ammontato a 255,6 milioni di euro (+33,9%)

Il gruppo turistico tedesco TUI ha reso noto che nell'esercizio finanziario annuale 2017, che è terminato lo scorso 30 settembre, la propria divisione crocieristica, che è costituita dai marchi TUI Cruises, Hapag-Lloyd Cruises e Marella Cruises, ha registrato ricavi pari a 815,0 milioni di euro, con un incremento del +15,9% rispetto a 703,1 milioni di euro di ricavi rettificati essenzialmente dal trasferimento nella divisione crociere del gruppo di Marella Cruises, in precedenza denominata Thomson Cruises e appartenente alla divisione Northern Region del gruppo tedesco ( del 10 ottobre 2017). Il volume d'affari dell'esercizio 2017 è costituito dal fatturato di 502,4 milioni di euro di Marella Cruises e da quello di 312,6 milioni di euro di Hapag-Lloyd Cruises (la joint venture paritetica TUI Cruises tra il gruppo TUI e il gruppo crocieristico americano Royal Caribbean Cruises ha registrato ricavi pari a 1,0 miliardi di euro, con un incremento del +30,4% sull'esercizio 2016).

L'underlying EBITA della divisione crocieristica del gruppo tedesco è risultato pari a 255,6 milioni di euro (+33,9%), di cui 135,9 milioni di euro derivanti dalla partecipazione in TUI Cruises (+35,8%), 86,5 milioni di euro da Marella Cruises e 33,2 milioni di euro da Hapag-Lloyd Cruises.

I tre marchi crocieristici del gruppo TUI hanno una flotta costituita da 16 navi, di cui sei operate da TUI Cruises, sei da Marella Cruises e quattro da Hapag-Lloyd Cruises. Il prossimo anno la nuova nave da crociera Mein Schiff 1 entrerà a far parte della flotta di TUI Cruises, mentre la Marella Explorer (nuovo nome che sarà attribuito alla nave Mein Schiff 1 attualmente operata da TUI Cruises) entrerà in quella della Marella Cruises. Inoltre nel 2019 TUI Cruises prenderà in consegna la nave di nuova costruzione Mein Schiff 2, mentre la nave Mein Schiff 2 attualmente operata da TUI Cruises sarà ribattezzata e passata alla flotta di Marella Cruises. Sempre nel 2019 Hapag-Lloyd Cruises prenderà in consegna due navi da crociera per spedizioni di nuova costruzione.



