14 dicembre 2017

Compiuto uno dei passi più importanti per valorizzare l'asse ferroviario merci transalpino del San Gottardo

Caduto l'ultimo diaframma della nuova galleria del Bözberg

È stato compiuto da parte svizzera uno dei passi più importanti per valorizzare l'asse ferroviario transalpino del San Gottardo. Nei giorni scorsi, infatti, è caduto l'ultimo diaframma della nuova galleria del Bözberg, tunnel progettato per sostituire l'attuale galleria del Bözberg con una nuova galleria tra Effingen e Schinznach-Dorf nell'ambito degli interventi per realizzare un corridoio fra Basilea e Chiasso lungo il quale, dal 2020, sarà possibile trasportare sulla linea ferrovia nord-sud semirimorchi con altezza agli angoli di quattro metri contribuendo così al trasferimento del traffico merci transalpino dalla strada alla rotaia.

L'attuale galleria del Bözberg, a doppio binario e non idonea al passaggio di treni che trasportano semirimorchi di quattro metri, fungerà da cunicolo di servizio e di salvataggio per la nuova galleria, con la quale sarà collegata da cinque passaggi adibiti a vie di fuga.

Il corridoio di quattro metri realizzato con la galleria del Bözberg, assieme alla galleria di base del San Gottardo e a quella del Monte Ceneri, è il terzo principale progetto elvetico per il raggiungimento dell'obiettivo a lungo termine di trasferimento del traffico e alla promozione di un'ulteriore crescita del traffico merci. Secondo le stime, grazie al corridoio di quattro metri ogni anno verranno spostati dalla strada alla rotaia 160 000 trasporti transalpini.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail