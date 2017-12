15 dicembre 2017

Ok del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici al progetto Hub Portuale di Ravenna 2017

Il documento passerà ora l'esame del Ministero dell'Ambiente

Oggi il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso all'unanimità parere favorevole al progetto “Hub Portuale di Ravenna 2017”, il cui iter autorizzativo è stato avviato lo scorso 18 settembre con la presentazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ( del 15 settembre 2017).

Il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale, Daniele Rossi, ha espresso soddisfazione per questo ulteriore passaggio del progetto. «Continuiamo - ha specificato - a lavorare e a seguire con attenzione tutti gli ulteriori passaggi che attendono il progetto e che ora prevedono l'esame da parte del Ministero dell'Ambiente per la verifica della conformità alle prescrizioni date in fase di Valutazione di Impatto Ambientale e da parte del CIPE (Comitato Interministeriale Programmazione Economica) per l'utilizzo del finanziamento pubblico di 60 milioni, già deliberato ai fini della sua realizzazione. Un mosaico - ha precisato Rossi - sicuramente complesso quello dei tanti soggetti che devono esprimere il proprio parere in merito al progetto Hub, ma i cui tasselli, uno alla volta, stanno andando tutti al loro posto e ci fanno pensare che l'iter possa concludersi in tempi rapidi, permettendo così di partire con i lavori di potenziamento infrastrutturale dello scalo, da tempo attesi e strategici per il futuro sviluppo del porto e della città di Ravenna».



