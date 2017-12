19 dicembre 2017

Panalpina comprerà le società belghe Adelantex e AD Handling

Sono specializzate nell'importazione di prodotti deperibili

Il gruppo logistico elvetico Panalpina ha siglato accordi per comprare la Adelantex e la AD Handling, due società belghe specializzate nell'importazione di merci deperibili attraverso gli aeroporti di Bruxelles, Liegi e Ostenda.

Adelantex, che ha 46 dipendenti, movimenta circa 75mila tonnellate di merci aeree in importazione all'anno. Azionista di maggioranza della società, così come della AD Handling, è l'amministratore delegato della Adelantex, Jozef Mergan.







