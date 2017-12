19 dicembre 2017

Angelo D'Amato è il nuovo presidente del Fondo Nazionale Marittimi

È stato eletto su proposta del presidente uscente Mario Mattioli che rimane consigliere del Fondo

Oggi a Roma il consiglio del Fondo Nazionale Marittimi ha eletto all'unanimità presidente Angelo D'Amato, presidente della Commissione Risorse umane, relazioni industriali ed education della della Confederazione Italiana Armatori (Confitarma).

D'Amato è stato eletto presidente del Fondo su proposta del presidente uscente Mario Mattioli che dall'ottobre scorso ha assunto la carica di presidente della Confitarma. Mattioli rimane consigliere del Fondo Nazionale Marittimi.







