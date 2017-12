21 dicembre 2017

Hyundai Merchant Marine conferma che si doterà di nuove portacontainer da 22.000 teu

Yoo: sarà un conforme alle aspettative nazionali di leadership nel settore dello shipping

Nel corso di un meeting sulle strategie commerciali della Hyundai Merchant Marine (HMM) che si conclude oggi, il presidente e amministratore delegato della società armatoriale, C.K. Yoo, ha confermato che la compagnia sudcoreana ha avviato un piano di nuove costruzioni che prevede l'ordine di portacontainer della capacità di 22.000 teu.

«Questo - ha spiegato - sarà un progetto di costruzione di mega navi conforme alle aspettative nazionali di leadership nel settore dello shipping. Ora - ha sottolineato Yoo - HMM è posta in una buona posizione per essere una compagnia di navigazione leader di livello mondiale ponendosi al di là delle nuove normative sull'ambiente che entreranno in vigore dal 2020».







