22 dicembre 2017

Mercitalia Rail ha ordinato 40 nuovi locomotori a Bombardier

La commessa, che include un'opzione per ulteriori 20 locomotive, ha un valore di circa 210 milioni di euro

Mercitalia Rail, la società ferroviaria di trasporto merci del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, ha ordinato a Bombardier la fornitura di 40 locomotive di ultima generazione TRAXX DC3 a corrente continua. Il contratto include la fornitura dei servizi di manutenzione della flotta, per una durata di 16 anni (otto estendibili per altri otto), e un'opzione per l'acquisto di ulteriori 20 locomotive.

Il valore complessivo della commessa ammonta a circa 210 milioni di euro. Le consegne delle locomotive sono previste per l'inizio del quarto trimestre 2018.

«Siamo molto soddisfatti - ha dichiarato l'amministratore delegato di Mercitalia Rail, Gian Paolo Gotelli - di giungere oggi, a meno di un anno dall'avvio di Mercitalia Rail, alla sottoscrizione di questo importante investimento nel pieno rispetto del nostro Piano Industriale. Utilizzeremo i nuovi locomotori - ha spiegato Gotelli - per potenziare e migliorare i servizi merci in Italia, grazie alla possibilità di aumentare la capacità di carico dei treni merci rispetto agli attuali convogli. Un vantaggio per le nostre attività operative ed un ulteriore passo avanti nel processo di orientamento e attenzione verso i nostri clienti ed il mercato. Inoltre, affidando per un lungo periodo il service manutentivo alla stesso costruttore, ci aspettiamo un'altissima disponibilità della nostra flotta. Siamo fiduciosi che questa combinazione favorirà performance elevate e a lungo termine».

Il responsabile per il mercato italiano di Bombardier Transportation, Luigi Corradi, ha specificato che il contratto di servizio con Mercitalia Rail sarà gestito dalla divisione italiana dell'azienda. In Italia Bombardier Transportation dà lavoro ad oltre 700 persone nello stabilimento di Vado Ligure e nel centro di Roma specializzato nei sistemi di segnalazione e controllo per il traffico ferroviario e metropolitano. Sinora Bombardier Transportation Italy ha prodotto 728 locomotive E464, 50 treni ETR1000-V300 Zefiro e 191 locomotive TRAXX DC. Complessivamente nel sito di Vado Ligure sono state prodotte circa 2.000 locomotive.



