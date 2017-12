22 dicembre 2017

Collaborazione MOL - Rolls-Royce sulla strada che porterà alla navigazione autonoma

L'Intelligent Awareness System dell'azienda britannica sarà sperimentato a bordo del traghetto “Sunflower”

Il gruppo armatoriale giapponese Mitsui O.S.K. Lines (MOL) ha siglato un accordo con la britannica Rolls-Royce per collaborare congiuntamente allo sviluppo di un Intelligent Awareness System (IAS) con l'obiettivo di rendere più sicura ed efficiente la navigazione delle unità della flotta del gruppo nipponico. Tale sistema sarà sperimentato a bordo del traghetto Sunflower della compagnia giapponese che è utilizzato in Giappone.

«Il traghetto Sunflower - ha spiegato Kenta Arai, direttore della MOL - opera in alcune delle più congestionate acque del mondo e offrirà l'opportunità di sperimentare in maniera approfondita l'Intelligent Awareness System della Rolls-Royce. Inoltre ci proponiamo di consentire ai nostri equipaggi di disporre facilmente di una visione più dettagliata dell'ambiente attorno alla nave. Ciò può offrire ai nostri equipaggi uno strumento decisionale avanzato che accresca la loro sicurezza e quella delle nostre navi. Questa - ha specificato Arai - costituisce una sfida significativa nell'ambito della tecnologia innovativa che ci porterà verso il nostro obiettivo finale che è quello della navigazione autonoma».







