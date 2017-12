22 dicembre 2017

Il gruppo terminalista Hutchison Ports acquisisce il 50% dell'olandese TMA Logistcs

La società opera servizi terminalistici ad Amsterdam e Anversa e attività logistiche e marittime

Il gruppo terminalista Hutchison Ports di Hong Kong ha acquisito il 50% del capitale dell'olandese TMA Logistcs, azienda che gestisce attività terminalistiche nel segmento delle merci varie nei porti di Amsterdam e di Anversa principalmente con i marchi Thor Antwerp e Thor Amsterdam, attività logistiche, con le filiali MEO e ACS Logistics, e servizi marittimi, incluso un servizio di short-sea-shipping che collega il Benelux con il Regno Unito e la Svezia.







