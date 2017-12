22 dicembre 2017

Battezzata a Miami la nave da crociera MSC Seaside

Da domani salperà dal porto della Florida per itinerari nei Caraibi Orientali e Occidentali

Oggi a Miami è stata battezzata MSC Seaside, che è la seconda nave da crociera ad essere introdotta nel mercato negli ultimi sei mesi da MSC Crociere dopo l'ammiraglia MSC Meraviglia immessa all'inizio dell'estate ed è la quattordicesima unità ad entrare nella flotta della compagnia.

Il presidente esecutivo di MSC Crociere, Pierfrancesco Vago, ha ricordato che MSC Seaside è la prima nave del quinto nuovo prototipo che la compagnia ha progettato e sviluppato sin dal 2013, «cioè - ha specificato - da quando siamo entrati nel settore». «L'unità - ha spiegato Vago - introduce un concept totalmente innovativo fissando così nuovi standard e rendendola un modello da imitare. L'esclusiva e originale classe “Seaside” è stata progettata per avvicinare ancora di più i crocieristi al mare, così che possano godere al meglio della navigazione durante i mesi caldi. Al contempo i nostri designer si sono spinti oltre i confini di una tecnologia marittima incentrata sugli ospiti, cosa che solo chi ha oltre 300 anni di tradizione marinara riesce a fare».

«MSC Seaside - ha proseguito Vago - è stata progettata per guidare la prossima fase della nostra crescita in Nord America: insomma, si tratta di un passo decisivo nella strategia globale di MSC. L'unità sarà una delle tre navi di MSC con homeport a Miami, insieme dunque alle nuovissime MSC Meraviglia e MSC Divina. MSC Seaside riflette la nostra ambizione nello stabilire una presenza significativa in Nord America, confermando la nostra posizione di brand crocieristico numero uno in Europa e affermando la nostra identità anche a livello globale».

A partire da domani MSC Seaside salperà da Miami ogni settimana per itinerari nei Caraibi Orientali e Occidentali.



