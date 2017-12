22 dicembre 2017

Primo passaggio del progetto “Hub Portuale di Ravenna 2017” al CIPE

L'esame verrà completato nella seduta che si terrà il prossimo gennaio

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale ha reso noto che ieri, nell'ultima riunione di quest'anno, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) ha esaminato il progetto “Hub Portuale di Ravenna 2017”. «Il progetto - ha rilevato il presidente dell'AdSP, Daniele Rossi - sta andando avanti con un ritmo sostenuto che fa ben comprendere quanto vi sia consapevolezza della sua importanza per la portualità italiana. Dal 18 settembre scorso, giorno in cui è stato presentato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - ha sottolineato Rossi - in poco più di tre mesi abbiamo assistito al suo passaggio al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e da quest'ultimo al CIPE che ieri mattina ne ha avviato l'esame rinviando il completamento dell'analisi alla seduta che si terrà il prossimo gennaio, per avere il tempo di acquisire ulteriore documentazione».

«Oggi - ha commentato l'assessore alle Infrastrutture e Trasporti della Regione Emilia-Romagna, Raffaele Donini - realizziamo un passo significativo verso la realizzazione dell'opera di escavo dei fondali, che consentirà al porto di Ravenna di vincere la sfida della competitività».







