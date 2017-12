27 dicembre 2017

Il porto di Colombo chiude il 2017 con un traffico record di oltre sei milioni di container

Nel 1995 è stata superata per la prima volta la quota di un milione di teu

Nel 2017 il porto di Colombo stabilirà il proprio nuovo record di traffico dei container superando quello registrato lo scorso anno con una movimentazione pari a 5,73 milioni di teu. Venerdì scorso, infatti, lo scalo portuale cingalese ha raggiunto un traffico di sei milioni di teu dall'inizio di quest'anno e il traguardo è stato festeggiato con una cerimonia tenutasi presso lo Jaya Container Terminal (JCT).

Il porto asiatico ha iniziato a movimentare container nel 1973. Nel 1995 lo scalo ha superato per la prima volta la quota di un milione di teu movimentati in un anno e solo nel 2004 è stato raggiunto un volume di traffico pari ad oltre due milioni di teu teu. Successivamente il trend di crescita è risultato più sostenuto: nel 2006 sono stati movimentati tre milioni di teu, oltre quattro milioni di teu nel 2010 e più di cinque milioni nel 2015. Circa tre quarti del volume di traffico movimentato annualmente dal porto è costituito da trasbordi di container da una nave ad un'altra.





