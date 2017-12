27 dicembre 2017

Il porto di Busan supera per la prima volta la soglia di 20 milioni di container movimentati in un anno

Quest'anno lo scalo si conferma al quinto posto nella classifica dei primi porti container mondiali

Nella graduatoria dei primi porti container mondiali del 2017 il porto di Busan si confermerà al quinto posto dietro al cinese Ningbo-Zhoushan e davanti al porto di Hong Kong. Lo scalo portuale sudcoreano, infatti, chiuderà quest'anno con un traffico containerizzato pari ad oltre 20 milioni di teu, rispetto a 19,46 milioni di teu movimentati nel 2016.

Il nuovo record è stato celebrato ieri dall'Autorità Portuale di Busan, che ha evidenziato come il picco storico sia stato raggiunto nonostante lo scorso anno sia fallita la compagnia di navigazione sudcoreana che apportava rilevante quote di traffico allo scalo.







