27 dicembre 2017

Il sistema portuale di Valencia archivierà il 2017 con un traffico di oltre 73 milioni di tonnellate di merci (+3,6%)

Nel settore dei container è atteso un totale di 4,8 milioni di teu (+2,15%)

Il sistema portuale spagnolo di Valencia, costituito dagli scali di Valencia, Sagunto e Gandía, chiuderà l'intero 2017 con un traffico di oltre 73 milioni di tonnellate di merci, con una crescita del +3,6% sul 2016. Lo ha anticipato ieri il presidente dell'Autorità Portuale di Valencia, Aurelio Martínez, specificando che a fine anno il solo traffico dei container raggiungerà quota 4,8 milioni di teu, con una progressione del +2,15% sul 2016.

«Questi - ha precisato Martínez - sono risultati resi possibili grazie all'aumento dei container pieni, che ci aspettiamo superino i 3,7 milioni di teu, con una crescita del +5,65%. Riteniamo che le esportazioni aumenteranno del +6,82%, mentre le importazioni saliranno del +6,82%. Queste cifre - ha sottolineato - dimostrano il dinamismo del nostro hinterland e, senza dubbio, il lavoro e la professionalità di tutti coloro che formano la comunità portuale».







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec