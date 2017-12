28 dicembre 2017

Yang Ming insedia una propria agenzia marittima in Thailandia

Yang Ming Line (Thailand) Co. diventerà operativa il 1°gennaio

La società di navigazione taiwanese Yang Ming Marine Transport Corporation insedierà una propria filiale in Thailandia che diventerà operativa il prossimo 1°gennaio. La nuova agenzia marittima sarà denominata Yang Ming Line (Thailand) Co., Ltd. e sarà presieduta da Derek Chen.

La rete di servizi di linea della compagnia taiwanese include scali settimanali ai principali porti thailandesi. Inoltre Yang Ming opera servizi shuttle tra il principale scalo nazionale di Laem Chabang e gli hub di transhipment di Bangkok, Singapore e Kaohsiung che collegano la Thailandia con il network globale della società armatoriale.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec